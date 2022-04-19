هذه ذروتها فهل تستمر للعيد؟.. "مطرية" رمضانية ثانية يتوقّعها "المسند"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ حالة مطرية رمضانية هي الثانية في هذا الشهر، يوم الأربعاء وتستمر لبضعة أيام.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن ذروة الحالة المطرية يومَي السبت والأحد، وربما تستمر حالة عدم الاستقرار حتى يوم العيد.
وأضاف: "متوقع أن يصاحب الحالة المطرية انخفاض بدرجة الحرارة، خاصة المناطق الشمالية وشمالي الوسطى وشمالي الغربية، والتغيرات واردة .. هذا والله أعلم".