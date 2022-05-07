هطولات رعدية تسيل الأودية.. التقلبات الجوية تواعد هذه المناطق

يتوقع أن يستمر تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة وبشكل يومي بتقلبات جوية يومية تترافق بهطول للأمطار الرعدية.
وفي التفاصيل: تُشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى أن فرص الهطولات المطرية الرعدية يومي الأحد والاثنين ستتركز على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، مُتمثّلة في جازان وعسير؛ بحسب موقع "طقس العرب".
كما يُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية على هذه المناطق اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، ويُتوقع تكاثر السُّحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة بشكل محلي على بعض مرتفعات جازان وعسير، وقد تعمل على جريان الأودية والشعاب في هذه المناطق.