هطولات رعدية تسيل الأودية.. التقلبات الجوية تواعد هذه المناطق

كما يُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية على هذه المناطق اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، ويُتوقع تكاثر السُّحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة بشكل محلي على بعض مرتفعات جازان وعسير، وقد تعمل على جريان الأودية والشعاب في هذه المناطق.