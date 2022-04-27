هطول أمطار متفاوتة على المدينة المنورة وبعض قراها

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت مستمرة.
وتركزت غزارة الأمطار على الأجزاء الغربية والغربية الجنوبية من المدينة المنورة، فيما أصدرت "الأرصاد" تنبهات عدة، منها متقدمة، على المدينة المنورة ومحافظاتها.
ودفعت الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة وقُراها الأهالي للخروج والاستمتاع بتلك الأجواء الماطرة، وخاصة في قرى غرب المدينة وطريق الهجرة، وسط تحذيرات مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة لكل المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة من التقلبات الجوية التي تؤثر على أجواء المنطقة.