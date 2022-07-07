هكذا بدا "مشعر عرفات" ليلاً.. شعلة متوهجة بالأنوار

وقال المهندس هزاع بن فيصل الشريف، وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة، إن الأمانة تقوم في كل عام بتحديث وتطوير شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة والعمل على زيادتها وصيانتها، حيث تم خلال هذا العام عمل الصيانة الوقائية لأكثر من (22000) وحدة إنارة وفانوس وعدد من الكشافات مختلفة الاستطاعات، والتي تعمل بتقنية الـ(LED) الحديثة والمتطورة، كما قامت الأمانة بتفقد جميع عناصر الشبكة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها منذ وقت مبكر استعدادًا لتلك الليلة المباركة.