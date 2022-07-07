هكذا هي إعاشة "حجاج الداخل".. والوجبات الثلاث تخضع للتقييم

نفّذت لجنة الإعاشة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل؛ جولات ميدانية على مطابخ الإعاشة بمخيمات حجاج الداخل البالغ عددها 110 مطابخ، للتأكد من جاهزيتها.
وتتركز مهام لجنة الإعاشة؛ في المسح الاستباقي قبل وأثناء موسم الحج في مطابخ الإعاشة في مشعر منى وعرفات؛ للتأكد من جاهزيتها وعن مدى نظافتها.
ويتم الوقوف على تلك المطابخ البالغ عددها 110 مطابخ، بشكل يومي، فضلاً عن الوقوف على جميع الوجبات الثلاث من "فطور وغداء وعشاء"؛ للتأكد من التزام المتعهد من النظافة وسلامة الغذاء المقدّم لحجاج؛ حيث تخضع كل وجبة للتقييم من قِبل الفريق المختص.