هكذا هي إعاشة "حجاج الداخل".. والوجبات الثلاث تخضع للتقييم

ويتم الوقوف على تلك المطابخ البالغ عددها 110 مطابخ، بشكل يومي، فضلاً عن الوقوف على جميع الوجبات الثلاث من "فطور وغداء وعشاء"؛ للتأكد من التزام المتعهد من النظافة وسلامة الغذاء المقدّم لحجاج؛ حيث تخضع كل وجبة للتقييم من قِبل الفريق المختص.