"هل أنت راضٍ عني"؟ لحظات الوداع بين الملك عبدالعزيز ووالده قبل 97 عامًا

"هل أنت راضٍ عني"؟ تساؤل قيل قبل 97 عامًا؛ من قِبل الملك المؤسس عبدالعزيز، ولطالما أشغل ذِهنه، وحرص على أن يسمع الإجابة المطمئنة من والده الإمام عبد الرحمن الذي عبّر له عن مدى رضاه التام، وكانت هذه لحظات الوداع بين الابن وأبيه.

تحدث حساب "الملك عبدالعزيز" الرسمي التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" عن مدى صِدق الملك المؤسس في البحث عن رضا والده وعن كونه الركيزة الأولى في رضا الله عنه، بل كانت لحظات وداع مؤثرة، وفيها من رسائل الرضا الشيء الكثير.

وقال: أراد الملك عبدالعزيز السفر إلى مكة المكرمة أواخر عام 1346هـ، ودخل على والده الإمام عبدالرحمن ليودّعه، وأجابهُ بكل صبر: "لا شك في ذلك".

وأضاف "حساب المؤسس": كان الملك عبدالعزيز يُقبّل يد والده، ويسأله: هل أنت راضٍ عني؟ وظل يُكرّر سؤاله حتى أجابه الإمام بكونه راضيًا عنه. واطمأنت نفس الملك وتوفي والده في ذلك العام.

