هل تعلم أن "أم الكتاب" في سورة الزخرف ليست الفاتحة؟

وفي الآية 4 من سورة "الزخرف"، "وَإِنَّهُۥ فِیۤ أُمِّ ٱلۡكِتَـٰبِ لَدَیۡنَا لَعَلِیٌّ حَكِیمٌ"؛ يظن بعض الناس أن معنى أم الكتاب أي سورة الفاتحة، والصواب أن معنى أم الكتاب في هذه الآية أي اللوح المحفوظ.