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هل تعلم أن "أم الكتاب" في سورة الزخرف ليست الفاتحة؟
آية فهمت خطأ.. تعرّف على المعنى الصحيح المقصود
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
وفي الآية 4 من سورة "الزخرف"، "وَإِنَّهُۥ فِیۤ أُمِّ ٱلۡكِتَـٰبِ لَدَیۡنَا لَعَلِیٌّ حَكِیمٌ"؛ يظن بعض الناس أن معنى أم الكتاب أي سورة الفاتحة، والصواب أن معنى أم الكتاب في هذه الآية أي اللوح المحفوظ.
والله سبحانه يذكر عن كتابه الكريم أنه في اللوح المحفوظ عليٌّ في قدره وشرفه محكم لا اختلاف فيه ولا تناقض.