هل تنتظر الراتب؟.. مختصة تكشف أسباب شعورك بطول "شوال"!

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعود إلى عدة عوامل؛ أولها عدم التوازن في النفقات، وانعدام ثقافة الادخار، وعدم الأخذ بالاعتبار الوقت المستغرق لصرف راتب كل شهر بغض النظر عن شوال أو غيره، والعامل الثاني هو عبارة عن عوامل نفسية بسبب احتياجات الأسرة الاقتصادية؛ مما يضغط على رب الأسرة ويجعله ينتظر الراتب حتى يستطيع تلبية احتياجاتهم الأساسية.