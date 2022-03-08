هل ستعود الحياة إلى طبيعتها؟.. كاتب سعودي يقدم إجابة قد تدهش كثيرين

لن نعود لما كنا عليه

وفي إجابته المدهشة على السؤال الذي يؤرق الكثيرين، لا يعتقد "شبكشي" أننا سنعود لما كنا عليه، ويقول: "سألني أحد الأصدقاء إذا كانت الحياة ستعود فعلًا إلى طبيعتها كما كانت؟ فكرت في الإجابة عليه مليًّا وقلت له: لا أعتقد أننا سنعود كما كنا عليه، فقد اكتسبنا العديد من الطبائع والاحتياطات الشخصية التي ستبقى معنا، ستتغير منهجية السلام والتقبيل والمصافحة؛ لتصبح أكثر حذرًا وحيطة، وتصبح هناك بالتالي مساحة آمنة بين الأطراف في مقابلاتهم الاجتماعية، ويكون بالتالي التباعد الاجتماعي أمرًا واقعًا من باب الحذر وليس من باب التعود فقط.. هناك من سيختار الإبقاء على الكمامة بعد أن تعوّد عليها واعتبرها حائط صد للفيروسات والبكتريا، وهي مسألة لا يمكن إغفال استمرار حدوثها مع التحذيرات المستمرة من أجهزة الجهات المختصة في ذلك الأمر".