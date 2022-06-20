هل لديك وثيقة وتخشى تلفها؟ "مركز الملك سلمان للترميم" يمنحك الحل بالفيديو

وقد لا يعلم البعض أن مركز الملك سلمان للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" هو المكان الآمن والمعني بحل تلك المشكلات، وقد يُسهم -بعد الله- في زيادة عُمر تلك الوثائق ذات الإرث التاريخي أو لها قيمة مادية أو معنوية عند أصحابها؛ حيث وتُقدّم تلك الخدمات للجميع سواءً جهات أو أفراد، بعناية فائقة وجودة عالية وسرية تامة.