هل مؤسسات التعليم تحتاج مراجعة؟.. كاتب سعودي يتساءل ويقدم اقتراحًا

وأكد "الهاجري"، في مقاله "هل المؤسسات التعليمية تحتاج للمراجعة؟ بصحيفة "الرياض"، أن هناك ضرورة لأن تُعيد المؤسسات التعليمية -وبالذات الجامعات- النظر في تصميم وطرق تنفيذ مناهجها الأكاديمية؛ موضحًا أن "من المعلوم الآن، أن هناك قدرات عالمية GLOBAL COMPETENCIES مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل ضمن فريق.. إلخ، وكذلك الاهتمام باستشراف المستقبل لمواجهة التحديات، والاهتمام بقضايا الشباب، والعمل على تمليكهم القدرات والمهارات التي تُمَكّنهم من تحقيق طموحاتهم والإسهام في صناعة المستقبل".