"هل هلاله".. "الزعاق" يكشف السبب وراء تسمية الهلال بهذا الاسم

كشف الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تسمية الهلال بهذا الاسم لدى العرب، مؤكداً أنه سمي بذلك؛ لأن العرب كانوا يهللون عند رؤيته.
وتفصيلاً، قال "الزعاق" خلال فقرة تقويم، على قناة العربية، إن الهلال هو الجزء المضاء من جسم القمر، ويكون مثل الظفر ويظهر خلال الخمسة أيام الأولى والأخيرة من الشهر الهجري.
وتابع: أهالينا كانوا يقولون قديماً (هل هلاله) عند رؤية شخص بعد انقطاع طويل، وذلك كناية عن العتب اللطيف، مشيراً إلى أن جميع الشعوب القديمة، الصينيون والفراعنة والعرب، يعتمدون على حركة القمر في مواقيتهم الفصلية واليومية.
وأوضح الباحث في الطقس والمناخ أن مقارنة القمر للنجوم فصلية، وحركته الليلية يومية.
وأكد الزعاق، أن الشريعة الإسلامية ربطت شعائرها التعبدية الصيام، العيد، الحج، الزكاة على رؤية الهلال، فهو بمثابة شارتهم ورمز الجمال عندهم.