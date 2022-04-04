"هل هلاله".. "الزعاق" يكشف السبب وراء تسمية الهلال بهذا الاسم

وتابع: أهالينا كانوا يقولون قديماً (هل هلاله) عند رؤية شخص بعد انقطاع طويل، وذلك كناية عن العتب اللطيف، مشيراً إلى أن جميع الشعوب القديمة، الصينيون والفراعنة والعرب، يعتمدون على حركة القمر في مواقيتهم الفصلية واليومية.