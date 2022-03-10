هل يتأثر السوق العقاري الجورجي بالحرب الروسية الأوكرانية؟ خبراء "يورك تاورز" يجيبون
يشهد العالم الآن حربًا شاملة بين روسيا وأوكرانيا، ربما تؤثر سياسيًا أو اقتصاديًا بشكل مباشر أو غير مباشر على بعض الدول المجاورة مثل جورجيا. ورغم ذلك يرى خبراء شركة يورك تاورز العقارية في تبليسي أن خطوات الاستجابة الأولية التي اتخذتها الحكومة الجورجية قد مكنتها من التعامل مع الأزمة بشكل إيجابي حتى الآن، كما يتوقعون استفادة القطاع العقاري الجورجي على وجه التحديد نتيجة للحرب.
ويؤكد خبراء شركة يورك تاورز، أن سوق العقارات في جورجيا ليس من السهل أن يتأثر سلبًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصةً بعدما أثبت مرونة كبيرة أثناء جائحة كورونا، وهو ما يبرهن عليه زيادة مبيعات العقارات الجورجية في يناير 2022 بنسبة 30% (على أساس سنوي).
علاوة على ذلك، فإن فرار أعداد كبيرة من الأشخاص من مناطق النزاع في الحرب الروسية الأوكرانية، وظهور جورجيا كملاذ آمن للتملك بأسعار رخيصة مع منح الدولة لتصاريح إقامة بعد شراء العقارات الجورجية، فإن كل ذلك يشير بالتأكيد إلى استمرار زيادة الطلب الدولي وبشكل غير مسبوق على شراء العقارات الجورجية.
وأعلن رئيس الوزراء الجورجي "إيراكلي غاريباشفيلي" مؤخرًا أن جورجيا "بعيدة عن الخطر" وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أكد أن تبليسي لن تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، حيث قال: "مراعاةً لمصالحنا الوطنية ومصالح شعبنا، أريد أن أصرح بوضوح وبشكل لا لبس فيه، بأن جورجيا لا تخطط للمشاركة في العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على روسيا.
ومع اشتداد الغزو الروسي لأوكرانيا وتطبيق حظر الطيران؛ أدى ذلك إلى إنشاء مناطق واسعة محظورة في السماء، وهو ما كان له تأثير سلبي على شركات النقل الجوي لمسافات طويلة التي تتقاطع عادةً مع سماء أوروبا الشرقية في طريقها إلى آسيا، وطبعًا كان لذلك عواقب وخيمة على الركاب وشركات الطيران وارتفاع تكلفة السفر.
ووسط هذه الأجواء القاتمة، ظهر الطريق عبر جورجيا بمثابة "الحل السحري"، فقد عُرِفت هذه الدولة عبر التاريخ بأهميتها الاستراتيجية؛ بسبب وقوعها على طريق الحرير، كممر جذب عالمي، والآن تحقق جورجيا بسبب موقعها المميز وأجوائها المستقرة، الكثير من الإيرادات؛ بسبب حقوق التحليق في نطاقها الجوي بالإضافة إلى النمو السياحي المحتمل.
تجدر الإشارة إلى أن السياحة الروسية كانت عبر التاريخ، أحد الأسواق الرئيسية المغذية للسياحة في جورجيا، وفي عام ما قبل جائحة كورونا 2019، وعلى الرغم من أنه لم يكن عامًا مثاليًا في حجم السياحة الروسية إلى جورجيا، إلا أن جورجيا قد تلقت حوالي 700 مليون دولار أمريكي من السياح الروس، وهو ما مثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحاليًا، ومع استمرار الأزمة في أوكرانيا وإغلاق المواقع السياحية أمام الزوار الروس، فمن المحتمل جدًا أن يتحول هذا الطلب السياحي إلى دولة جورجيا، مما يؤدي إلى انتعاش السياحة فيها بشكل أسرع من المتوقع بعد تفشي فيروس كورونا.
وفي مجال الطاقة، تمكنت جورجيا خلال السنوات الأخيرة من تخفيض اعتمادها على روسيا إلى حد كبير، وذلك على عكس غالبية الدول الأوروبية.
وتبلغ حصة الطاقة الكهربائية المستوردة من روسيا حوالي 4٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة في جورجيا، أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فيمثل الغاز المستورد من روسيا ما يصل إلى 1.7% من إجمالي استهلاك الغاز في جورجيا.
وبناءً على ما سبق من عوامل، فإن احتمالية تأثر الاقتصاد الجورجي سلبًا بالعقوبات المفروضة على روسيا، لا تزال احتمالية بعيدة وضعيفة.