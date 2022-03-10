هل يتأثر السوق العقاري الجورجي بالحرب الروسية الأوكرانية؟ خبراء "يورك تاورز" يجيبون

تجدر الإشارة إلى أن السياحة الروسية كانت عبر التاريخ، أحد الأسواق الرئيسية المغذية للسياحة في جورجيا، وفي عام ما قبل جائحة كورونا 2019، وعلى الرغم من أنه لم يكن عامًا مثاليًا في حجم السياحة الروسية إلى جورجيا، إلا أن جورجيا قد تلقت حوالي 700 مليون دولار أمريكي من السياح الروس، وهو ما مثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.