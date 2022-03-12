هل يشترط التحصين لأداء العمرة؟.. تعرّف على الإجابة

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة، مؤكدةً أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.