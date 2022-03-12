محليات

هل يشترط التحصين لأداء العمرة؟.. تعرّف على الإجابة

وزارة الحج تلقت استفسارًا بخصوص مدى إلزاميته
هل يشترط التحصين لأداء العمرة؟.. تعرّف على الإجابة
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة، مؤكدةً أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار حول إمكانية حجز أداء العمرة من خارج السعودية وهل التحصين شرط إلزامي للسعوديين لأداء العمرة، لتجيب بقولها: "‏لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة وتم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن".

وزارة الحج والعمرة
المسجد الحرام
المسجد النبوي

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