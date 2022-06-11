هل يمكن اصطحاب الأطفال إلى الحج دون تصريح؟ "الحج" تجيب





وردًّا على سؤال: عند التسجيل للحج أحاول إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد لكن في كل مرة يظهر لي خطأ، ما هو السبب؟ أجابت الوزارة: رقم الهوية أو تاريخ الميلاد يجب أن يكونا مطابقين للمعلومات المسجلة لدى وزارة الداخلية، ولقبول إدخال تاريخ الميلاد: إن كان المسجل مواطنًا يجب أن يستخدم التاريخ الهجري، أما إذا كان مقيمًا فيستخدم التاريخ الهجري أو الميلادي.