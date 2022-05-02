هنّأ القيادة بالعيد.. خالد بن سلمان: جنودنا المرابطون مصدر فخرنا واعتزازنا

رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُعيده على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وقال الأمير خالد عبر حسابه في تويتر: كما أستذكر في هذه المناسبة جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، الذين هم مصدر فخرنا واعتزازنا بما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الوطن؛ سائلًا الله العلي القدير أن يحفظهم وينصرهم، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وكل عام والجميع ووطننا بخير.