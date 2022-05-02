هنّأ القيادة بالعيد.. خالد بن سلمان: جنودنا المرابطون مصدر فخرنا واعتزازنا

وقال الأمير خالد عبر حسابه في تويتر: كما أستذكر في هذه المناسبة جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، الذين هم مصدر فخرنا واعتزازنا بما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الوطن؛ سائلًا الله العلي القدير أن يحفظهم وينصرهم، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وكل عام والجميع ووطننا بخير.