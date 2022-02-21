هنا أبرز الخدمات.. شاهد جولة رسمية بـ"عيادات الخرمة المتنقلة"

تَفَقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم الاثنين، العيادات المتنقلة بمحافظة الخرمة، التي تم توفيرها مؤخرًا؛ حيث تُقدم العيادة المتنقلة خدماتها للقرى والهجر التابعة للمحافظة والتي لا يتوفر بها مراكز صحية.

وتتولى هذه العيادات تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل: الكشف على الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة صحة الطفل السليم، والتطعيمات، كما تُعد محطةً للتثقيف الصحي، مع تقديم الخدمات المساندة مثل عيادة الطب العام.

يشار إلى أن العيادات المتنقلة أصبحت إحدى أنجح الوسائل المتبعة حديثًا، والتي تهدف إلى الوصول إلى التجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.

يُذكر أنه تم دعم صحة الطائف بأربعة عيادات متنقلة، وتم توزيعها على محافظات: (الخرمة، ورنية، وتربة) والأخيرة عبارة عن عيادة لهشاشة العظام ستقوم بتغطية كل المحافظات.