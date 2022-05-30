هنا أرقام تعني الكثير.. "ترشيد" تعيد تأهيل مستشفى الملك خالد بالخرج

يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالى 17.8 مليون كيلو واط/ساعة سنويًّا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالى 13 مليون كيلو واط/ساعة سنويًّا، أي بنسبة خفض مُقَدرة بـ26% من الاستهلاك السابق، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك 11.9 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالى 3 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة؛ أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 51.6 ألف شتلة.