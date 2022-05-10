هنا الأعراض.. "سعود الطبية" توعي بأمراض المناعة الذاتية وتقدم الحل

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة طب الأسرة والمجتمع، أن أمراض المناعة الذاتية ترتبط بإطار عمل الجهاز المناعي، حيث تحدث نتيجة حدوث خلل في وظيفة الجهاز المناعي، وهنالك العديد من أمراض المناعة الذاتية المعروفة، بينما هناك عدد آخر وكبير من الأمراض الأخرى التي يشتبه بأن لها خلفية مناعية ذاتية، ومن بينها مرض الذئبة الحمامية المجموعية، التهاب المفاصل الروماتويدي، سكري الأطفال ومرض التصلب المتعدد.