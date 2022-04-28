هنا تتمركز.. خريطة "المطرية" في يومها التاسع يكشفها "المسند"

وفي وقت سابق اليوم، تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة)؛ في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).