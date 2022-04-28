هنا تتمركز.. خريطة "المطرية" في يومها التاسع يكشفها "المسند"

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن يتمركز نشاط الحالة المطرية الرمضانية في يومها التاسع، على مناطق مكة والقصيم، وجنوبي حائل والحدود الشمالية وشمال غربي الرياض.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقع أن تشمل الأمطار المتفرقة معظم المناطق".
وفي وقت سابق اليوم، تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة)؛ في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).