هُنا فرحة 5 أسر بالعارضة بعد بناء وحدات سكنية تأويهم على نفقة "بر العارضة"

سلمت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة عدداً من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وبلغت التكلفة الإجمالية للوحدات الخمس بمبلغ 882000 ريال.
وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله العبدلي أن الجمعية سبق أن سلمت العام الماضي 2021م 23 وحدة لمستحقيها ممن انطبقت عليهم الشروط.
وأضاف العبدلي بقوله: هذا واجب قامت به الجمعية وكم هي فرحة الأسر التي سلمت الوحدات، فقد لمسنا ذلك أثناء التنفيذ والتسليم، ونسأل الله لهم حياة سعيدة.
من جانبه، قدم رئيس المشيخة الإسلامية بكوسوفا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على دعمهما المستمر لأشقائهم من أبناء الشعب الكوسوفي الذي يقدر هذه المواقف القابعة في عمق التاريخ والتي لن ينساها، كما نوه بدور مركز الملك سلمان وأعماله الإنسانية التي أضحت منارة خير وبركة موجهة لكافة المحتاجين بالعالم بدون استثناء أو تفريق.