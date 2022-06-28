هُنا فرحة 5 أسر بالعارضة بعد بناء وحدات سكنية تأويهم على نفقة "بر العارضة"

من جانبه، قدم رئيس المشيخة الإسلامية بكوسوفا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على دعمهما المستمر لأشقائهم من أبناء الشعب الكوسوفي الذي يقدر هذه المواقف القابعة في عمق التاريخ والتي لن ينساها، كما نوه بدور مركز الملك سلمان وأعماله الإنسانية التي أضحت منارة خير وبركة موجهة لكافة المحتاجين بالعالم بدون استثناء أو تفريق.