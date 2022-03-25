هنا 3 مفاهيم مغلوطة.. 5 نصائح لصحة أسنانك من "الصحة الخليجي"

وعرج خلال حملته على العديد من المفاهيم المغلوطة بين الناس حول العناية بالأسنان، وذكر منها: ما يشاع بأن الخل مفيد لتنظيف الأسنان، والحقيقة أن حمض الخل يتسبب في تآكل مينا الأسنان ولا ينصح باستخدامه أبدًا. وأيضًا من المفاهيم المغلوطة أن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر بالأسنان، والحقيقة أن الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، والذي ينتج عنه حساسية بالأسنان أو تسوسها. واختتم المفاهيم المغلوطة بأن مضغ العلكة الخالية من السكر هو بديل عن فرشاة الأسنان، ولكن الحقيقة هي أن العلكة تساهم في تنظيف الأسنان، وأيضًا تقوم بزيادة إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض، لكنها لا تغني عن استخدام فرشاة الأسنان أبدًا".