هنا 3 مفاهيم مغلوطة.. 5 نصائح لصحة أسنانك من "الصحة الخليجي"

قدم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون خمس نصائح لجعل الأسنان صحية وسليمة، وتطرق إلى 3 مفاهيم مغلوطة.
ونصح المجلس بـ"تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم، على ألا تقل المرة الواحدة عن دقيقتين في التنظيف وذلك على الأقل، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل، والحرص على عدم النوم إلا بعد التأكد من أن الأسنان نظيفة، ومراجعة طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر، وأيضًا شرب الماء أو المضمضة بعد الوجبات للتقليل من بقايا الطعام".
وتطرق، ضمن رسائله التوعوية في الأسبوع الخليجي للفم والأسنان الذي انطلق اليوم الجمعة ويستمر حتى ٣١ من الشهر نفسه، والتي نشرها عبر حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى علامات قد تستدعي زيارة طبيب الأسنان في حال حدوثها.
وأوضح المجلس أن هذه العلامات هي: "حصول نزيف أو تورم للثة بعد تنظيفها، وحصول رائحة مزمنة للفم، وتقرحات مؤلمة بالفم لم تتحسن أو تلتئم، وحدوث انتفاخات بالوجه وألم عند المضغ"، ونصح المجلس بمراجعة طبيب الأسنان كل ٦ أشهر وتنظيف الأسنان والفحص الدوري لها حتى عند عدم وجود الآلم؛ لأن مع هذه الخطوات يكون علاج الأسنان أبسط قبل تفاقم المشكلة وبدء الآلام.
وعرج خلال حملته على العديد من المفاهيم المغلوطة بين الناس حول العناية بالأسنان، وذكر منها: ما يشاع بأن الخل مفيد لتنظيف الأسنان، والحقيقة أن حمض الخل يتسبب في تآكل مينا الأسنان ولا ينصح باستخدامه أبدًا. وأيضًا من المفاهيم المغلوطة أن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر بالأسنان، والحقيقة أن الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، والذي ينتج عنه حساسية بالأسنان أو تسوسها. واختتم المفاهيم المغلوطة بأن مضغ العلكة الخالية من السكر هو بديل عن فرشاة الأسنان، ولكن الحقيقة هي أن العلكة تساهم في تنظيف الأسنان، وأيضًا تقوم بزيادة إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض، لكنها لا تغني عن استخدام فرشاة الأسنان أبدًا".
وواصل المجلس رسائله التوعوية في الأسبوع الخليجي للفم والأسنان، عن الأطفال وصحة الفم لديهم. وذكر أن من أعمارهم أقل من ٣ سنوات بمجرد ظهور الأسنان ينصح بالبدء بتنظيفها مرتين باليوم باستخدام فرشاة أسنان ناعمة أو بقطعة قماش، وأيضًا تجنب إضافة السكر إلى أطعمة ومشروبات الرضيع، وألا نترك زجاجة الرضاعة بفم الطفل عند النوم، والحرص على تنظيف أسنانه قبل النوم، وألا تزيد كمية المعجون المستخدم لتنظيف الأسنان لهذه الفئة العمرية عن حبة الأرز.
وحول الفئة العمرية من ٣ إلى ٦ سنوات؛ قال المجلس: "يتم الحرص على تنظيف أسنانهم بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا على الاقل، والاهتمام بتنظيف الأسنان قبل النوم، على ألا تزيد كمية المعجون المستخدمة في التنظيف عن حبة البازلاء".