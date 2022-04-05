"هواوي السعودية" تبرم اتفاقية مع "الحاسوب" لدعم قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية

وحول توقيع الاتفاقية، قال كيث لي، نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: "يسعدنا في هواوي أن نعلن عن تعاوننا مع شركة الحاسوب التي تمتلك سمعة طيبة في المملكة العربية السعودية كموزع تقني رائد، ونحن فخورون بهذا التعاون. ويأتي التعاون مع شركة الحاسوب للتجارة ضمن التزام هواوي بشكلٍ دائم لإيصال أجهزتها وتقنياتها إلى المستهلكين في مختلف مناطق المملكة، ومن خلال العمل مع شركة الحاسوب، سنكون قادرين على زيادة حصتنا السوقية في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى زيادة الوعي بهذا القطاع في السوق".