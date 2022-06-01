هوس الإعلانات وقضيتان بينهما 8 أيام.. عقوبات فورية تضبط المحتوى المرئي في السعودية

تؤكّد تبعات قضيتين بينهما 8 أيام أنه لا مجال للاستمرار في العبث بالمحتوى المرئي على تطبيق سناب شات، الذي يعد أحد أبرز تطبيقات المحتوى المرئي مشاهدةً في السعودية ويستهدف صفحته الرائجة طلاب الشهرة والإعلانات ويميل بعضهم إلى تعمُّد افتعال مخالفات تمس القانون والأعراف والقيم من أجل كسب المتابعين، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وعدة جهات أخرى كانت تحمل رسائل بليغة بأن مواجهة العبث بالمحتوى الموجّه للسعوديين حتمية.
حملات كثيرة يقوم بها الجمهور ضد بعض المشاهير تؤكد أيضاً على أهمية ما تقوم به الهيئة حالياً تجاه المخالفين وتدعم جهودها، ومن تلك الحملات التي دشنت على منصة تويتر التي كانت تنتقد المحتوى المقدم الذي يخلو من الفائدة والمتعة ويحمل في طياته انحرافاً عن القيم وسلوكيات أخرى توصف بالمشينة.
وسهلت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حاليًا على الجمهور عملية الإبلاغ عن المخالفات من خلال تخصيص خانة للإبلاغ عن المخالفات عبر الموقع الإلكتروني التابع لها وتبدي تفاعلاً فورياً معه.
ويقوم نظام الإعلام المرئي والمسموع على ضوابط كثيرة منها، حماية جودة المحتوى والحفاظ على الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والرموز الوطنية والحفاظ على الذوق العام وتعزيز الهوية الفريدة للمملكة العربية السعودية، وغيرها الكثير التي يواجه من يخالفها بعقوبات رادعة، وتضمن الأنظمة في الهيئة حق الاعتراض على القرارات الصادرة أيضًا على الموقع الإلكتروني.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أصدرت قبل ثمانية أيام غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول باستخدام تطبيق سناب شات، وكذلك أصدرت أمس، غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها لمخالفتها نظامي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية في المملكة.