هوس الإعلانات وقضيتان بينهما 8 أيام.. عقوبات فورية تضبط المحتوى المرئي في السعودية

تؤكّد تبعات قضيتين بينهما 8 أيام أنه لا مجال للاستمرار في العبث بالمحتوى المرئي على تطبيق سناب شات، الذي يعد أحد أبرز تطبيقات المحتوى المرئي مشاهدةً في السعودية ويستهدف صفحته الرائجة طلاب الشهرة والإعلانات ويميل بعضهم إلى تعمُّد افتعال مخالفات تمس القانون والأعراف والقيم من أجل كسب المتابعين، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وعدة جهات أخرى كانت تحمل رسائل بليغة بأن مواجهة العبث بالمحتوى الموجّه للسعوديين حتمية.