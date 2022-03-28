"هوفمان" في السعودية.. "مارادونا الاقتصاد" عاشق "البرشا" محب للأيتام ومفتون بالسياحة

وفي الثالثة يقول "هوفمان": "يحاول رواد الأعمال في كثير من الأحيان القيام بأشياء كثيرة في وقت واحد، وهم يفرطون في تعقيد العملية". ويتابع: "هذه مشكلة كبيرة، لم يكن هناك مطلقًا رياضي أولمبي فاز بميدالية ذهبية في السباحة والكرة الطائرة وألعاب المضمار والميدان. من الصعب جدًّا أن تكون جيدًا في أي شيء، ومن غير المحتمل أن تكون جيدًا في كل شيء؛ لذا اختر الشيء الذي يمكنك القيام به بشكل أفضل، وركز على ذلك".