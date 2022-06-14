"هوية للمزادات" و"نفوذ للاستثمار العقاري" تستعدان لإقامة مزاد "وارف" بالرياض

أعلنت شركتا هوية للمزادات ونفوذ للاستثمار العقاري طرح عقار عبارة عن 26 مستودعاً في موقع مميز وإستراتيجي بالرياض ضمن مزاد وارف.
وتشغل المستودعات النموذجية كل من البلكات (30-31) في منطقة مخصصة للمشاريع المشابهة والخدمات اللوجستية في حي طيبة بجنوبي العاصمة.
وجميع المستودعات مجهزة تجهيزاً كاملاً ومؤجرة لمجموعة من الشركات بعقود ممتدة، الأمر الذي يرفع من معيار الاستثمار ويجعل من المزاد فرصة مميزة للباحثين عن استثمارٍ آمن وجاهز.
وتمتد المستودعات على مساحة أكثر من 95 ألف مترٍ مربع، وبمساحة تأجيرية تقدر بأكثر من 70 ألف مترٍ مربع.
أمّا عن الإيرادات السنوية من الإيجار فيتجاوز الــ10 ملايين ريال سعودي.
يُقام المزاد يوم الاثنين 27/06/2022م الموافق 28/11/1443هــ في قاعة التخصصي بحي الصحافة في الرياض.