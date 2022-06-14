"هوية للمزادات" و"نفوذ للاستثمار العقاري" تستعدان لإقامة مزاد "وارف" بالرياض

وجميع المستودعات مجهزة تجهيزاً كاملاً ومؤجرة لمجموعة من الشركات بعقود ممتدة، الأمر الذي يرفع من معيار الاستثمار ويجعل من المزاد فرصة مميزة للباحثين عن استثمارٍ آمن وجاهز.