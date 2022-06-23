"هيئة الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعيَّة للمملكة بنسبة 98.0%

جاء ذلك وفق نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أبريل عام 2022م التي أصدرتها الهيئة اليوم، مبينة النتائج أن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أبريل 2022 بلغت (109.750 ملايين ريال)، مقابل (49.214 مليون ريال) خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (60.536 مليون ريال)، بنسبة 123.0%.