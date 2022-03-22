هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن غدًا دورتها البرامجية الرمضانية

وتحتشد الدورة بمجموعة من البرامج الرمضانية، بعددٍ من نجوم الفن من بينهم فايز المالكي، بجانب علي العلياني، وأسعد الزهراني وأحمد العونان، بالإضافة إلى برنامج الأيام الخالية للشيخ سعد الشثري.