هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق بالشراكة مع "منشآت" "ميدياثون المحتوى الإعلامي"

أبرمت هيئة الإذاعة والتلفزيون، مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية؛ وذلك في إطار توجه الهيئة نحو إطلاق شراكات نوعية من شأنها إثراء المحتوى الإعلامي، وستكون "منشآت" شريكًا للهيئة في إطلاق "ميدياثون المحتوى الإعلامي" الذي سَبَق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلان عنه.
وتهدف الاتفاقية بين "الهيئة" و"منشآت"، لتمكين الكفاءات الوطنية للإسهام في خلق محتوى مرئي ومسموع يعكس الرؤية 2030 والبرامج التي تشتمل عليها؛ وذلك في إطار معالجة ندرة هذا النوع من المحتوى، حول التحول الذي تعيشه المملكة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
ويعمل الميدياثون كبرنامج سنوي لاحتضان المحتوى الإبداعي الوطني، ويلهم المهتمين بالمحتوى المحلي للعمل معًا، والتفكير في تطوير المحتوى الذي يعكس رؤية 2030؛ حيث يستهدف البرنامج فئات الشباب والشابات وصناع المحتوى والكتّاب والمؤلفين؛ على أن يكونوا من مواطني المملكة العربية السعودية.
ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم جميع الخدمات الممكنة من قِبَل "منشآت"، من خلال توظيف خبرتهم في مجال الهاكاثون والمعسكرات التدريبية، حول حدث الميدياثون الذي تنظمه الهيئة الإذاعة والتلفزيون باسم "ميدياثون صناع محتوى الرؤية 2030".
وتنظم هيئة الإذاعة والتلفزيون أكبر حدث لجمع صناع المحتوى على مستوى المملكة العربية السعودي؛ حيث يعتبر "الميدياثون"، برنامجًا حيويًّا يجمع نخبة من الكتّاب والمؤلفين من صناع المحتوى المرئي والمسموع تحت سقف واحد؛ مما يضفي على المحتوى بهاءً وقدرًا من رضا المتابعين.