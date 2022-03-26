هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق بالشراكة مع "منشآت" "ميدياثون المحتوى الإعلامي"

وتهدف الاتفاقية بين "الهيئة" و"منشآت"، لتمكين الكفاءات الوطنية للإسهام في خلق محتوى مرئي ومسموع يعكس الرؤية 2030 والبرامج التي تشتمل عليها؛ وذلك في إطار معالجة ندرة هذا النوع من المحتوى، حول التحول الذي تعيشه المملكة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.