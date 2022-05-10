هيئة الاتصالات: بدء استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

وأطلقت الهيئة البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة بهدف توفير بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة، عبر تمكينهم من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي لدى جميع القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة.