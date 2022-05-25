"هيئة الاتصالات" تدعو العموم لطرح مرئياتهم حول "وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة"

وتهدف الوثيقة لضمان حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مقدمي المحتوى المحلي، إلى جانب تعزيز المنافسة والابتكار الرقمي، وضمان استمرار تحكم مقدمي الخدمات بعمليتهم.