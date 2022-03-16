"هيئة الاتصالات" تدعو للتصويت على المشاريع السعودية لحصد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022م "ITU WSIS Prizes"، البالغ عددها 26 مشروعًا سعوديًا متمثلًا في 15 جهة حكومية وخاصة، وذلك بهدف دعم المشاريع الوطنية في مسيرتها للمنافسة العالمية، وتمكين رحلة التحول الرقمي في المملكة.