"هيئة الاتصالات" تستطلع المرئيات حول تنظيمات الشبكات غير الأرضية

ولفتت إلى أن عقد مزاد الشبكات غير الأرضية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في تحفيز الاستثمارات في القطاع وتعزيز كفاءة توزيع واستخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد بتأكيد ريادة المملكة في تمكين هذه التقنيات وتبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات، إضافة إلى أنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، والمنصات عالية الارتفاع، والمنصات منخفضة الارتفاع، وتكامل مكونات الجيل الخامس الأرضية والساتلية (MSS/CGC).