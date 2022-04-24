هيئة الاتصالات تصدر النسخة المحدثة لوثيقة "تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات"

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التنظيمات تم تحديثها بهدف تحفيز التنافسية في القطاع الخاص، ورفع كفاءة عملية تسجيل وترخيص الأجهزة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، إضافة إلى أتمتة الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين بما يتماشى مع إستراتيجية الهيئة في التحول الرقمي، وتقديم خدماتها للقطاع الخاص والأفراد في بيئة رقمية متكاملة.