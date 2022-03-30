هيئة الاتصالات تصدر تقرير "الإنترنت في السعودية" خلال 2021

يُذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي ركز في أعماله على الاقتصاد الرقمي؛ لكونه من العناصر المحورية في صناعة المستقبل في المملكة والعالم أجمع، كما تناول أفضل الممارسات الرائدة، والتوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر جلساته الحوارية التي شهدت حضورًا رفيعًا من المسؤولين قيادات كبرى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومتخصصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.