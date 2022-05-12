هيئة الاتصالات تصدر دليل آفاق رسملة البرمجيات وتطويرها

يأتي ذلك دعمًا لشركات التقنية لتكون لديها الميزة التنافسية التي تساعدها على النمو والتوسع والريادة التقنية، بجانب تعزيز قدرتها على أخذ القروض الميسرة والحوافز التمويلية، وتعزيز فرص إدراجها في سوق المالية السعودية، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة، وبما يتسق مع المعايير الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي "IFRS"، ومجلس معايير المحاسبة الدولية "IASB"، والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.