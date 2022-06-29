هيئة الاتصالات تُعلن جاهزية قطاع الاتصالات لخدمة الحجاج

واطلع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي خلال تفقّده لمواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على استعدادات القطاع التي تضمّنت تخصيص أكثر من 5900 برج اتصالات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما تم زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 41% ليصل عددها إلى أكثر من 2600 برج، إلى جانب توفير أكثر من 11 ألف نقطة وصول بتقنية WiFi في مكة المكرمة والمدينة المنورة.