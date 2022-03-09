"هيئة الاتصالات" توافق على تقديم 3 شركات لخدمة المركبات المتصلة في المملكة

ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة في المملكة، وزيادة الاستفادة من هذه التقنيات وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.