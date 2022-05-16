"هيئة التراث": حدوث انهيار جزئي بأحد جوانب البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي في "المبرز" بالأحساء

وأوضحت الهيئة أن فريقاً من فرعها بمحافظة الأحساء باشر على الفور أعمال الحماية والتهذيب للأجزاء المتضررة بالموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، مؤكدة أن العمل جار حالياً على مشروع لإعادة تهيئة الموقع، واستكمال أعمال الصيانة والترميم القائمة، وذلك ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة لحماية وتأهيل عدد من مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة.