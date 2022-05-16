"هيئة التراث": حدوث انهيار جزئي بأحد جوانب البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي في "المبرز" بالأحساء

قالت هيئة التراث إنه في عصر يوم الأحد 15 مايو 2022م حدث انهيار جزئي في أحد جوانب البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي الواقع بحي الحزم في مدينة المبرز بمحافظة الأحساء، دون حدوث أية إصابات أو أضرار، ولله الحمد.
وأوضحت الهيئة أن فريقاً من فرعها بمحافظة الأحساء باشر على الفور أعمال الحماية والتهذيب للأجزاء المتضررة بالموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، مؤكدة أن العمل جار حالياً على مشروع لإعادة تهيئة الموقع، واستكمال أعمال الصيانة والترميم القائمة، وذلك ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة لحماية وتأهيل عدد من مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع مباني مواقع التراث الثقافي التي تمتلكها ستكون خاضعة للتأمين، وذلك لضمان المحافظة عليها، مؤكدة حرصها على حماية وتفعيل جميع مواقع التراث الثقافي في المملكة، وتوفير كافة متطلبات صيانتها واستدامتها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه خدمة التراث الوطني بجميع قوالبه المادية وغير المادية.