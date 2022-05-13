"هيئة الترفيه": تعليق الحفلات والعروض الترفيهية كافة حتى الاثنين المقبل

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "بناء على التوجيه الكريم تعلن الهيئة العامة للترفيه تعليق الحفلات والعروض الترفيهية كافة بدءًا من هذا اليوم إلى يوم الاثنين الموافق ١٦ مايو 2022م في جميع مناطق السعودية نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة -رحمه الله-".