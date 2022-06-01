هيئةُ الحكومةِ الرقمية تطلقُ "برنامج الحكومة الشاملة" لتقديم خِدْمَاتٍ رقمية متكاملة

وبيَّنَ المهندسُ الصويان أن منصات وتطبيقات الحكومة الشاملة ستعمل على تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية، من خلال توفير الأنظمة الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف القطاع الحكومي والخاص، ويوفر مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات، من أجل تقديم خدمات موحدة تركز على المستفيد ومتسقة وميسرة ومتكاملة بين كل القطاعات الحكومية.