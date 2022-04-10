هيئة الحكومة الرقمية تُطلِقُ معايير إدارة استمرارية الأعمال

وتعمل معايير إدارة استمرارية الأعمال على الحدّ من احتمالية أو تأثير الانقطاع للخدمات، والاستعداد لحالات الانقطاع والاستجابة لها والتعافي منها، واستمرارية الخدمات والعمليات الرئيسية، فضلًا عن استمرارية سلسلة الإمداد، ورفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الصمود والمرونة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ضمان التزام الجهات الحكومية والموردين والمشغلين للخدمات الحكومية الرقمية بتنفيذ وصيانة نظام إدارة فعال يوفر القدرات اللازمة لمواصلة سير العمل في أثناء مواجهة أي انقطاع، وكذلك الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.