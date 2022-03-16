"نزاهة": القبض على كاتب عدل ورجل أعمال وعسكري بالدفاع ومدير مشاريع بوزارة الزراعة وآخرين في قضايا جنائية

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف مواطن؛ لقيامه بعرض مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال لرجل أمن -بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المناطق- مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بتهمة التعاطي.

القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين في أثناء قيامهما بتسليم مبلغ (11.000) أحد عشر ألف ريال لمقيم (وسيط)؛ لإلغاء بلاغ هروب عن أحد المقيمين بطريقة غير نظامية.

القضية العاشرة: إيقاف مدير إدارة المشاريع بوزارة البيئة والمياه والزراعة بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتوظيف والده وبعض أقربائه بأحد المكاتب المتعاقدة مع الوزارة دون مباشرة والده العمل، واستفادته من راتب والده وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال طيلة فترة التعاقد، من خلال إيداعه بالحساب البنكي العائد له.

القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبِضَ بالجرم المشهود على رجل أمن -بإدارة التحريات والبحث الجنائي بإحدى المناطق- لاستلامه مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة مواطنة بطريقة غير نظامية.

القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف -بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات-؛ لقيامه بسرقة أدوية من مستودع الشؤون الصحية وتخزينها والمتاجرة بها.

القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم -يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية بإحدى المناطق- في أثناء استلامه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال؛ مقابل توصيل الصرف الصحي لمنزل أحد المواطنين.

القضية الرابعة عشرة: إيقاف (4) مواطنين؛لقيام اثنين منهم بدفع مبالغ مالية للآخرين مقابل تغيير الحالة الصحية إلى محصَّن دون أخذ لقاح كورونا.

القضية الخامسة عشرة: بالتعاون مع وزارة الخارجية،أُوقِفَ موظف -يعمل بوزارة الخارجية-؛ لقيامه بتصديق معاملات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.

وتؤكِّد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية،أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.