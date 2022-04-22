هيئة الزكاة تُحبط تهريب أكثر من 3,7 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء الملك عبدالعزيز

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبدالعزيز، عبارة عن "أعمدة حديدية"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها بطريقةٍ فنية داخل تجويف الأعمدة.