هيئة السياحة السعودية تطلب شبابًا للتعيين في هذه الوظيفة.. هنا التفاصيل

كشفت هيئة السياحة السعودية، عن توافر وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة؛ للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض لحمَلَة الدبلوم فأعلى، برواتب مجزية وحوافز ومزايا أخرى، والوظائف هي "مساعد تنفيذي".