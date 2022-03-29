هيئة السياحة و"منشآت" تُوَقعان مذكرة تفاهم لتمكين رواد الأعمال

وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن السعي من خلال هذه الشراكة المثمرة مع "منشآت"، يهدف إلى تمكين ودعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية المتوسطة والصغيرة، عبر تكوين فِرَق عمل مشتركة، تجري لقاءات تفاعلية للتعريف بالفرص الاستثمارية في مجالات تنظيم الرحلات، وتقديم التجارب السياحية، والإرشاد السياحي وإدارة الوجهات، وتنظيم المعارض السياحية؛ وذلك بما يتناسب مع المقومات السياحية في كل منطقة على حدة.