هيئة الصحفيين تؤهل أعضاءها للحصول على خصومات لـ٢٠٠ علامة تجارية

وقال مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي إنه انطلاقًا من الشراكة البناءة مع مزايا إكسكلوسيف، تم تحديث بيانات وخصومات بطاقة التميز لشهر رمضان والتي تتم بصورة شهرية ودورية لعددٍ من الجهات والعلامات التجارية ونسب الخصم فيها، مبينًا أنه بإمكان كل عضو بالهيئة من مختلف المناطق والمحافظات، التسجيل الآلي والحصول على البطاقة والاطلاع على المزايا الممنوحة والاستفادة منها.