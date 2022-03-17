هيئة الصحفيين تؤهل أعضاءها للحصول على خصومات لـ٢٠٠ علامة تجارية

حدث فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، بالتعاون مع مزايا إكسكلوسيف أحد شركاء النجاح لشهر رمضان المبارك، خصومات الجهات والعلامات التجارية المانحة والتي تصل لأكثر من ٢٠٠ علامة تجارية، والمشاركة ببطاقة التميز لمنسوبي الهيئة وأسرهم بمختلف المناطق والمحافظات.
وقال مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي إنه انطلاقًا من الشراكة البناءة مع مزايا إكسكلوسيف، تم تحديث بيانات وخصومات بطاقة التميز لشهر رمضان والتي تتم بصورة شهرية ودورية لعددٍ من الجهات والعلامات التجارية ونسب الخصم فيها، مبينًا أنه بإمكان كل عضو بالهيئة من مختلف المناطق والمحافظات، التسجيل الآلي والحصول على البطاقة والاطلاع على المزايا الممنوحة والاستفادة منها.
وتتفاوت نسب الخصومات في مختلف الجهات المانحة والمتعلقة بتأجير السيارات ووكالات الطيران والسفر وعيادات المراكز الصحية والمجالات الفندقية والمطاعم والخدمات والتسوق والتطبيقات التعليمية، وتصل النسبة في بعض تلك الجهات والعلامات التجارية إلى 70 %.
وبالإمكان التسجيل ببطاقة التميز عن طريق الخطوات المحددة لجميع أعضاء الهيئة من كل الفروع، والتواصل بالهاتف الموحد أو عبر الواتس على الرقم 920009819.