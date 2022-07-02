هيئة الصحفيين تُواصل تحديث البيان الشهري لبطاقة التميز

إلى ذلك أوضحت المدير العام لمزايا إكسكلوسيف غادة غزنوي، أن "بعض الجهات يمكنها الاستفادة من نِسَب الخصم العالية فيها للحاصلين على بطاقة التميز بهيئة الصحفيين، وتتفاوت نِسَب الخصومات في مختلف الجهات، وهناك من تصل نِسَب الخصم فيها إلى أعلى من 50% في بعض الجهات، والعلامات التجارية الأخرى والمتمثلة في عيادات ومراكز صحية ومجالات فندقية وتطبيقات تعليمية للغات متعددة".