هيئة الصحفيين تُواصل تحديث البيان الشهري لبطاقة التميز

واصل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، بالتعاون مع مزايا إكسكلوسيف إحدى شركاء النجاح، تحديث البيان الشهري للجهات والعلامات التجارية المانحة للخصومات والمشاركة ببطاقة التميز لمنسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأسرهم بمختلف المناطق والمحافظات.
وقال مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي إنه "انطلاقًا من الشراكة التعاونية البنّاءة مع مزايا إكسكلوسيف؛ تم مواصلة تحديث بيانات بطاقة التميز لعدد من الجهات والعلامات التجارية، ونِسَب الخصم فيها والتي بالإمكان لكل عضو في الهيئة، التسجيل والحصول على البطاقة والاطلاع على المزايا الممنوحة والاستفادة منها؛ حيث يوجد في التحديث الشهري بيانٌ متكامل لكل الجهات والعلامات التجارية المشاركة ببرنامج بطاقة التميز الخاصة بأعضاء هيئة الصحفيين وأسرهم".
إلى ذلك أوضحت المدير العام لمزايا إكسكلوسيف غادة غزنوي، أن "بعض الجهات يمكنها الاستفادة من نِسَب الخصم العالية فيها للحاصلين على بطاقة التميز بهيئة الصحفيين، وتتفاوت نِسَب الخصومات في مختلف الجهات، وهناك من تصل نِسَب الخصم فيها إلى أعلى من 50% في بعض الجهات، والعلامات التجارية الأخرى والمتمثلة في عيادات ومراكز صحية ومجالات فندقية وتطبيقات تعليمية للغات متعددة".
يُذكر أن فرع الهيئة بمكة سَبَق أن أبرم شراكة مع مزايا إكسكلوسيف، ولا تزال مستمرة لحصول أعضاء الهيئة من مختلف المناطق على بطاقة التميز مجانًا، وتتمثل في خصومات مع أكثر من 200 علامة تجارية في أكبر الفنادق المطلة على الحرم وبمختلف مناطق المملكة ودول العالم وشركات الطيران، وشركات تأجير السيارات والصحة والمطاعم وأماكن الترفيه وبمختلف الجوانب الأخرى.