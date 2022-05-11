"هيئة الطيران المدني" تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة حول استعادة نشاط النقل الجوي

شارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في اجتماع الطاولة المستديرة التي نظمتها المنظمة العربية للطيران المدني، بالشراكة مع سلطة الطيران المدني السنغافورية لفائدة الدول الأعضاء بالمنظمة؛ وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة 9- 11 مايو الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.