هيئة الطيران المدني تُصدر تقريرًا عن أداء المطارات المحلية والدولية لشهر مايو

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات؛ حيث قسمت التقييم إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنويًّا، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%؛ بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 45%.